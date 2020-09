Creches inauguradas na gestão de Fábio foram construídas com desvio irregular

08/09/20 - 13:05:44

Dívida ultrapassa os R$ 100 mil reais e traz prejuízos para o erário público municipal, diz secretária de Educação de Socorro

A secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora do Socorro, Josevanda Franco, informou, na manhã desta segunda-feira, 7, que o município terá de pagar uma dívida de mais de R$ 100 mil reais à Energisa pelo desvio irregular de energia, durante a gestão do ex-prefeito de Socorro, Fábio Henrique.

O famoso gato ocorria nas duas únicas creches inauguradas por Fábio Henrique: a Vovô Jason, no Conjunto Jardim, e Mariana Martins, no Conjunto João Alves Filho. “É impossível imaginar que um gestor inaugure algo tão significativo para a sociedade, como é uma unidade de educação infantil, com a oferta de creche e pré-escola, completamente irregular”, analisa Josevanda.

De acordo com Josevanda, a atual gestão do município só descobriu a fraude quando a Energisa sinalizou o processo. Segundo a secretária, a conta da Creche Vovô Jason, de R$ 28.208,02, que compreende o valor estimado do período do desvio mais multa, já foi quitada. Já a despesa da Creche Mariana Martins, de R$ 72.516,06, será paga a partir deste ano. “São prejuízos significativos para o erário público”, afirma Josevanda.

