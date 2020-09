Edital Tecnova II disponibiliza R$ 2 milhões em suporte para projetos

08/09/20 - 12:24:39

Empresas autoras das propostas selecionadas podem receber até R$ 300 mil cada

Empresas que atuam no ramo de inovação em Sergipe poderão ser contempladas com valores entre R$ 100 mil e R$ 300 mil como incentivo para abertura e expansão de projetos. A iniciativa que integra o edital do Programa de Apoio à Inovação em Empresas Brasileiras (Tecnova II), possui um aporte global de R$ 2 milhões e visa estimular as atividades de inovação e incrementar a competitividade entre empresas no cenário pós-pandemia. O edital é de responsabilidade do Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec). Recém-prorrogado, o prazo das inscrições seguem até 17 de setembro.

O edital é destinado a empresas brasileiras sediadas em Sergipe, com faturamento anual até R$ 16 milhões de reais. Além do apoio financeiro, as empresas autoras das propostas selecionadas e contratadas terão acesso ao suporte técnico da Fapitec para auxiliar a execução dos projetos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/FINEP) é a instituição financiadora do programa.

Áreas

O chamamento público aponta temas e setores prioritários que devem nortear a elaboração das propostas a serem submetidas, listados de forma detalhada no edital. As empresas candidatas devem apresentar ideias para o desenvolvimento de bens, serviços ou processos, novos ou aprimorados, que contribuam para as políticas públicas de inovação em âmbito federal e estadual, com foco em setores econômicos estratégicos. Além da empresa proponente, o projeto pode contemplar uma beneficiária co executora.

Entre os temas prioritários em torno dos quais os projetos deverão ser elaborados estão Automação, Biotecnologia e Genética, Design, Eletroeletrônica, Inteligência artificial, Internet das coisas (IoT), Robótica, Mecânica e mecatrônica, Nanotecnologia, Química, Realidade virtual, Segurança, Tecnologia Social e Tecnologia da Informação (TI), entre outras. Cada empresa poderá submeter apenas uma proposta, enquadrada em um dos temas mencionados no edital.

Informações

Ao final do período de execução, os projetos deverão estar em condições de ingressar nas etapas de certificação, produção e/ou comercialização. Cada empresa poderá submeter apenas uma proposta enquadrada em um dos temas mencionados no edital.

Para realizar a inscrição, as propostas devem ser submetidas exclusivamente por meio eletrônico, via E-DOC disponível na página da Fapitec, em “Protocolo Externo”. O edital completo e os protocolos para envio de documentação estão disponíveis em no site da Fapitec. Mais informações podem ser obtidas junto à Coordenação do Programa de Apoio à Inovação Tecnológica (Proint) pelo telefone (79) 3259-3007 ou no e-mail [email protected]