FAMES realiza primeiro Congresso Sergipano de Direito Eleitoral

08/09/20 - 15:10:45

Na próxima quarta-feira, 9, a Federação dos Município do Estado de Sergipe (FAMES), juntamente com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), dará início ao I Congresso Sergipano de Direito Eleitoral, 100% online, com transmissão através das suas redes sociais e do Google Meet. A abertura, marcada para às 19h, contará com as presenças do presidente da FAMES, Christiano Cavalcante e do presidente da CNM, Glademir Aroldi.

O evento contará com operadores do direito com atuação reconhecida no âmbito nacional, a exemplo dos advogados Gustavo Severo, Lauro Seixas, Peterson Almeida, Bruna Goés, Evânio Moura, Cícero Dantas, Daniel Haack, Benito Soares, Márcio Conrado, Fabiano Feitosa e Milton Eduardo. Também participaram como palestrantes, o juiz eleitoral Leonardo Souza Santana Almeida, o contador Elson Amorim Simões, o jornalista e publicitário Cícero Mendes, e a contadora Dayse Teles, como debatedora.

“O Congresso terá uma programação vasta, com temas atualizados sobre legislação eleitoral, fake news, pandemia x eleições, prestação de contas e outros. Serão 4 dias de muita informação e aprendizado, com início no dia 9 de setembro e prosseguindo nos dias 10, 16 e 17”, destaca Christiano Cavalcante.

As transmissões irão acontecer pelas redes sociais da FAMES a partir das 19h, e ao final será emitido certificado de participação.

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/i-seminario-de-direito-eleitoral-da-fames__967286

POR ASCOM/FAMES