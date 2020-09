Governo cria novo Comitê e vai se reunir para definir retomada de atividades especiais

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial desta terça-feira (08) a criação do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE), em substituição ao Comitê Gestor de Retomada Econômica, para avaliar a situação da pandemia e decidir sobre as atividades especiais, como escolas, eventos, esportes com a presença de torcida, cinemas, teatros, museus, clubes e administração pública não essencial.