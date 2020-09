HOMEM MATA O PAI DE 41 ANOS PARA PROTEGER A MÃE EM ITABAIANA

08/09/20 - 09:29:12

Um homem identificado como Fábio Santos do Carmo, 41 anos, foi morto com golpes de faca na noite dessa segunda-feira (07), no município de Itabaiana.

As informações são de que o responsável pelo crime foi o filho do homem, na tentativa de proteger a mãe.

O homem que morreu estava separado da mãe do rapaz e tentou invadir a casa da mulher, portando uma faca, entrou em luta com o filho, foi desarmado e ferido. O filho fugiu e ainda não foi localizado.

O homem ferido chegou a ser levado para o Hospital Regional de Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil