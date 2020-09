METEOROLOGIA PREVÊ SEMANA DE CLIMA INSTÁVEL E CHUVA EM TODO ESTADO

08/09/20 - 15:56:11

Previsão indica variação de tempo e possibilidades de chuvas em todos os territórios do Estado

O clima em Sergipe permanecerá instável em todo o estado durante esta semana. O Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima Meteorologias e Mudanças Climáticas (CMT), da Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), indica variação de nuvens e chance de chuvas leves distribuídas em todas as mesorregiões do estado.

Para esta terça-feira(08), as previsões indicam tempo parcialmente nublado, com chuvas leves a qualquer hora, distribuídas em todas as mesorregiões sergipanas, Os maiores índices tendem a ser registrados nos arredores dos municípios de Poço Verde e Simão Dias, no Território Centro Sul Sergipano e ainda em Macambira e Campo do Brito, no Agreste Central Sergipano, em torno de 10mm de chuva. Já na quarta-feira(09), espera-se tempo parcialmente nublado com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a manhã no Leste Sergipano.

Para a quinta-feira(10), a previsão indica tempo parcialmente nublado com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada e manhã nas mesorregiões Sul e Centro Sul Sergipano, enquanto que na sexta-feira(11), as previsões indicam tempo parcialmente nublado pela manhã e ensolarado pela tarde, com possibilidade de precipitações leves e isoladas durante a madrugada e manhã no município de Carira, Frei Paulo e municípios circunvizinhos.