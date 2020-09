Pandemia modifica mercado de design de interiores

08/09/20 - 10:18:40

O impacto da pandemia no segmento de design de interiores e as perspectivas da profissão foram debatidos em Live pelo canal do Youtube da Universidade Tiradentes. A Live contou com a participação do coordenador do curso, Gabriel Franco, que discorreu sobre o que faz um design de interiores e como funciona o mercado de trabalho.

Graduado em Arquitetura pela Unit, Gabriel relembrou que ingressou na universidade com o mercado da construção civil em alta, mas que sua escolha não foi determinada por ele.

“Claro que escolhemos um curso pelas possibilidades que ele oferta, mas não é só isso! Quando entrei na universidade, o mercado estava movimentado e no processo de formação teve um déficit. O mercado determina, mas não pode escolher os caminhos que vamos seguir. A escolha de um curso é devoção e envolve sonho, paixão”.

Oportunidade

Para Gabriel, é importante o aluno entender a dinâmica do mercado, haja vista as mudanças constantes da sociedade e da economia.

“Daquele momento de confirmação do primeiro caso de coronavírus até agora, tudo mudou. Em seis meses, a rotina e o mercado de trabalho foram modificados e vivemos na espera do normal. Acredito que a profissão não pode ser fardo, e sim prazerosa. Tivemos uma mudança e um amadurecimento em diversos setores. Por exemplo, o ensino superior mudou, se adaptou para o momento com as modalidades híbrida e EAD”.

Gabriel citou exemplos de empreendedores que cresceram durante a pandemia, que exigiu isolamento social e modificações nas residências para que o espaço passasse a atender demandas de trabalho, lazer e estudo.

“Um mercado que achamos que estaria em baixa, está em alta. Lojas de material de construção lotadas. Um colega que é gesseiro, por exemplo, tem hoje mais funcionários do que antes, porque as pessoas passaram a ficar mais em casa e essa casa se tornou abrigo, deixou de ser dormitório e isso impulsionou o mercado de design”.

Acesse a Live completa https://www.unit.br/lives

Assessoria de Imprensa