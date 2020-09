Pimentel parabeniza pelo início de uma nova fase de recuperação das rodovias

08/09/20 - 14:58:12

Nesta terça-feira, 8, o deputado estadual Luciano Pimentel parabenizou o Governo de Sergipe pelo início de uma nova fase de recuperação das rodovias. Durante sessão da Assembleia Legislativa, o parlamentar destacou que o governador Belivaldo Chagas irá assinar hoje, às 16h, a ordem serviço para restauração da rodovia SE-240, que liga os municípios de Ribeirópolis e Moita Bonita, na região agreste do estado.

“Não poderia deixar de registrar a ação do Governo do Estado e o compromisso do governador Belivaldo Chagas, que estará hoje no povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis, para assinar a ordem de serviço para recuperação da rodovia SE-240. Por diversas vezes, tivemos a oportunidade de ouvir deputados solicitando que fossem realizadas melhorias na rodovia. Muitos parlamentares, inclusive eu, também protocolaram indicações neste sentido. Então, esse é um trabalho necessário e garantirá mais segurança para todos que trafegam por essa via”, ressaltou Luciano Pimentel.

De acordo com o parlamentar, a SE-240 é bastante relevante para o estado. “Se trata de uma rodovia com grande fluxo de veículos, que é importante para população sergipana e especialmente para Itabaiana, Moita Bonita e Ribeirópolis. Com esse início do processo de restauração, o Governo do Estado entra em uma nova fase de recuperação das rodovias. Por isso, o ato de hoje é tão representativo para economia do nosso estado e facilitará o tráfego na região, beneficiando todas as pessoas que passam pela rodovia”, disse o deputado, complementando.

“Parabenizo o Governo de Sergipe por essa ação e tenho certeza de que, a partir de agora, várias outras rodovias serão restauradas, confirmando as informações que já foram expostas pelo governador Belivaldo Chagas e pelo secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto”, concluiu Luciano Pimentel.

Assessoria Parlamentar