Presidente da Alese recebe a visita do presidente do Banese

08/09/20 - 14:37:20

O presidente-interino e diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores do Banco Banese, Helom Oliveira da Silva, esteve na manhã de hoje, 8, com o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB) para uma visita de cortesia. Na oportunidade, eles conversaram sobre novos desafios e perspectivas frente à instituição financeira.

Segundo destacou o presidente da Casa Legislativa, o atual presidente do Banco Banese, Helom Oliveira, surpreendeu os deputados desde quando esteve na Casa, para falar sobre as ações do Banese durante a pandemia.

“O novo presidente do Banese, uma instituição do nosso Estado, veio hoje aqui para se apresentar para a Casa Legislativa e nos trouxe as novidades sobre as operações do Banco para Sergipe . O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, está de parabéns pela indicação. Helom mostrou estar muito bem preparado para assumir esse cargo. Além de demonstrar ter bastante conhecimento sobre o próprio banco, ele mostrou uma autenticidade muito grande com a modernidade financeira mundial e a do Brasil”, contou Luciano Bispo.

Expansão

De acordo com o presidente-interino, o cargo de presidente geral do Banese está em tramitação, contudo, as ações e planejamentos estão fluindo a todo vapor. Segundo declarou, o cenário é desafiador, mas contará com um ativo importante para obter êxito, que são os colaboradores da instituição.

Helom destacou que o Banese tem vários planejamentos, a exemplo do lançamento do Banco Digital. Também, o banco se prepara para se expandir para outras regiões do Nordeste, sendo a grande novidade desse eixo de expansão o embandeiramento do Bansecard, que contará com a bandeira ELO.

“A bandeira Elo facilitará bastante o crescimento das nossas operações. E ainda, nós temos um modelo de correspondente no país que viabiliza 100% de atendimento presencial no território sergipano. Esse modelo trouxe para Sergipe maior índice de cidadania financeira do Norte-Nordeste”, declarou Helom Oliveira.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese