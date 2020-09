Produtores rurais se preparam para a estiagem e garantem reserva alimentar

Com a aproximação do período de estiagem, agricultores familiares começam a se preparar para garantir a reserva alimentar de seus rebanhos. Pequenos produtores de todo o território do Alto Sertão sergipano apostam na preparação de silagem, a partir da conservação de forragem baseada na fermentação láctica da matéria vegetal. No povoado Oiteiro Alto, no município de Itabi, a técnica vem sendo aplicada pelos agricultores Antônio José Correia e Altran Santana Vieira, com assistência técnica da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri).

Cansados de sofrer com os efeitos da falta de chuvas na região e a consequente perda de animais por escassez de alimentos durante a seca – os agricultores decidiram produzir silagem. Do total da produção de milho em suas propriedades, eles reservaram boa parte para a formação dos silos. O agricultor Antônio José, por exemplo, reservou metade das 25 tarefas de produção do grão para a silagem. “Este foi um ano bom em questão de chuvas, mas não sabemos se no próximo ano teremos tempo bom ou seca. Então, por orientação da Emdagro, resolvi garantir a alimentação dos meus animais com a preparação de mais de 28 metros de silagem de milho, que vai garantir alimento para todo 2021”, disse o agricultor Antônio José.

Outro agricultor que não abriu mão de garantir uma reserva alimentar para seu rebanho através da silagem foi o Altran Santana. Segundo ele, as condições climáticas permitiram a preparação dos silos. “Nós plantamos o restante do milho que foram doados pela Emdagro ano passado e, graças às chuvas deste ano, tivemos condições de preparar nossa silagem. Hoje estou mais tranquilo no tocante ao alimento dos meus animais para os próximos meses, caso as chuvas não venham com a mesma intensidade”, reforçou o produtor rural.

O técnico da Emdagro em Itabi, Sérgio Carlisson, explicou que todo produtor, sobretudo o do Alto e Médio Sertão, deve se preocupar com a alimentação de seu rebanho em períodos de estiagem e que a empresa realiza as assessorias técnicas para auxiliar nesse processo. “O nosso papel, enquanto extensionistas, é conduzir os agricultores da melhor forma possível no seu desenvolvimento, e a gente fica muito feliz quando eles seguem nossas orientações. A silagem é uma ótima forma de se precaver, pois, em períodos secos, a escassez de alimentos pode acabar com um ano inteiro de trabalho”, destacou o técnico.

Sérgio esclareceu ainda que os agricultores são atendidos pelas principais políticas públicas do Governo do Estado e Federal que beneficiam a população rural . “Eles possuem a Declaração de Aptidão do Agricultor (DAP), fundamental para o acesso às políticas públicas rurais, e estão inseridos em programas como o de Distribuição de Sementes de Milho e de Raquetes de Palmas Orelha de Elefante Mexicano, Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater Pública), assim como o Projeto Dom Hélder Câmara, que garantiu a aquisição de animais para a produção de leite. Também são beneficiários do Bolsa Família e do Auxílio Emergencial, em razão da pandemia da Covid-19”, pontuou.