PSDB Sergipe promove capacitação para pré-candidatos proporcionais

08/09/20 - 12:33:08

O PSDB Sergipe, por meio do Instituto Teotônio Vilela – ITV, promoverá, nesta quinta-feira, 10, um Workshop para pré-candidatos a vereador pelo partido. Com o tema “Construção de identidade e prospecção através das redes sociais”, o evento contará com a palestra do jornalista e publicitário Cícero Mendes, especialista em Marketing Digital e Eleitoral, e será mediado pelo presidente do ITV Sergipe, o advogado Thyago Silva.

O presidente estadual do PSDB, o médico Eduardo Amorim, e o presidente do PSDB Aracaju, Acácio Cardoso, são os convidados de honra. Os interessados em participar do workshop devem fazer a inscrição por meio do telefone (79) 9 9817-5652. As vagas são limitadas. Thyago Silva ressaltou a importância de uma comunicação clara durante a campanha.

“Estamos vivendo um momento atípico, por conta da pandemia, e o ITV, sempre sensível às questões sociais, oferta esse Workshop com o objetivo de otimizar a comunicação entre os pré-candidatos e os eleitores na hora de transmitir suas ideias e projetos enquanto futuros representantes da população no Legislativo Municipal. Queremos proporcionar essa conexão entre representantes e representados”, destacou o presidente do ITV Sergipe.

