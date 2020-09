Quase 13 milhões de jovens brasileiros acima de 15 anos não foram alfabetizados

08/09/20 - 13:18:56

Senadora destaca Dia Mundial da Alfabetização e fala do desafio reorientar esses jovens

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destacou a importância do Dia Mundial da Alfabetização, celebrado hoje (8), ressaltando que a alfabetização é a base para o sucesso da aprendizagem, mas lamentando que milhares de crianças brasileiras nessa fase – que vai do zero aos cinco anos – ainda, não tenham acesso a esse primeiro contato com o processo de formação educacional.

“Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 12,8 milhões de brasileiros acima dos 15 anos – 8% da população nessa faixa etária – não são alfabetizados”, citou a senadora, ressaltando que infelizmente essa é uma realidade que já começa no fato dessa criança de até três anos, por exemplo, não conseguir ir à creche. O último censo do IBGE revela que cerca de 34% estão fora da escola porque não existe vaga ou creche perto delas.

Apesar dos dados desanimadores, Maria do Carmo celebrou o avanço trazido pelo novo Fundeb, aprovado no mês passado, e que prevê uma melhora no processo da alfabetização ao garantir uma contribuição da União da ordem de 5% para investimentos exclusivos na educação infantil, compreendida entre zero e cinco anos. “Com a aprovação do novo Fundeb, teremos como melhorar o acesso à alfabetização e promovê-la para que aconteça na data certa, até os oito anos de idade, momento ideal para receber esse tipo de aprendizado e formação”, disse.

Para ela, o grande desafio é reorientar os jovens para um caminho de conhecimento e desenvolvimento, através do letramento. “Também precisamos utilizar as novas possibilidades do Fundeb para melhorar a educação básica brasileira, garantindo, principalmente, maior inserção e qualidade de ensino”, afirmou a democrata sergipana, ao destacar a importância da alfabetização na formação do indivíduo e no desenvolvimento de uma Nação.

Fonte e foto assessoria