Rede Primavera lança projeto de consultoria para a retomada das atividades

08/09/20 - 17:10:56

Tem projeto novo na Rede Primavera. Diante da pandemia do novo Coronavírus, o CEP – Centro de Ensino e Pesquisa, lançou um projeto de consultoria para retomada das atividades escolares, formada por uma equipe multidisciplinar de profissionais qualificados composta por dois médicos infectologistas e 3 enfermeiras do serviço de controle de infecção hospitalar, nutrição e higienização.

O trabalho tem o objetivo de prestar um serviço de boas práticas de biossegurança, além de analisar a implementação e adequações necessárias das medidas de prevenção contra a Covid-19 no retorno das aulas presenciais.

Todas às normas seguem as recomendações da FENEM (Federação dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Sergipe), Anvisa, o protocolo de retorno escolar, e literatura científica pertinente, visando a segurança dos alunos e dos profissionais que atuam no ambiente escolar.

As ações consistem nas análises das variáveis envolvidas, como visita à instituição de ensino, treinamentos com professores, coordenadores, grupo de apoio e pais, além de auxiliar nos locais de demarcação e “fechamento”, alteração da limpeza dos ambientes, segregação de lixo e insumos utilizados, medidas de controle de sintomas e afastamentos, na comunicação visual e auditorias. Todo o processo de consultoria inclui ainda verificar se às normas de segurança sugeridas estão sendo cumpridas, para o retorno às unidades de ensino. A assessora do CEP e doutora em ciência pela disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Viviane Camargo, assegura que a ideia é trazer um olhar especializado e externo, que auxilie toda a equipe para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão da Covid-19.

A proposta é ampliar o projeto para outras áreas e estabelecimentos comerciais que estejam voltando às suas atividades nesse momento.