Alese intensifica medidas sanitárias de prevenção à Covid-19

09/09/20 - 13:08:33

Deputados e servidores da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), são submetidos diariamente às medidas sanitárias antes de ter acesso às dependências do Palácio Fausto Cardoso. A medição de temperatura, o uso de álcool e a orientação para o uso de máscara, são indispensáveis na prevenção ao novo coronavírus.

A servidora Maria José Gonçalves falou sobre a importância das medidas preventivas administradas pela Alese, como protocolo sanitário. “No setor de trabalho, toda segurança é imprescindível, principalmente durante uma pandemia; e eu que estou gestante de três meses, todo cuidado é pouco”, enfatiza.

Jucileide Santos de Andrade trabalha na Assembleia Legislativa de Sergipe há 22 anos e com o retorno das atividades presenciais, ela foi indicada para a administração de álcool 70 junto às pessoas que chegam à Alese. Ela faz isso com doses de palavras de incentivo.

“A gente tem que chegar ao trabalho distribuindo boas energias e nesse tempo que estamos vivendo, de tantas tristezas e incertezas; precisamos transmitir alegria e alto astral. Nessa pandemia não poderia ser diferente; estamos acolhendo as pessoas com muita animação e medidas eficazes de prevenção à Covid-19, a exemplo do álcool, aferição da temperatura, além de orientar o uso da máscara. Todas as medidas sanitárias estão sendo cumpridas aqui na Alese”, destaca Jucileide.

Para a técnica de Enfermagem da Assembleia Legislativa de Sergipe, Mônica Menezes, as medidas sanitárias são essenciais durante a pandemia.

“Eu estou exercendo minhas atividades, das 7h às 13h, aqui na entrada da Assembleia, medindo a temperatura das pessoas que chegam para trabalhar ou para resolver algo, pois é essencial para que a gente possa ter um controle. Caso, seja detectada febre em alguém, a gente orienta para que procure um serviço de emergência”, explica a técnica de enfermagem.

O Sr. José Bispo disse ter ficado mais tranquilo ao entrar no prédio da Assembleia Legislativa de Sergipe. “Hoje eu vim aqui entregar uns documentos e fui recebido com muita gentileza e medidas de segurança já na porta. Fiquei bem mais tranquilo em saber que existe uma preocupação com as pessoas”, diz.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza – Rede Alese