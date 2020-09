Atividades no Centro Especializado em Reabilitação retornam na segunda, 14

Será retomada na próxima segunda-feira, dia 14, as atividades do Centro Especializado em Reabilitação II (CER II), no bairro Siqueira Campos, que estavam suspensas temporariamente por conta da pandemia de covid019.

Para a retomada dos atendimentos, a agenda de todas as terapias no CER II atenderão todas as recomendações sanitárias. De acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Especializada (REAE), Maria José Teles, inicialmente estava definido a retomada para esta terça-feira, dia 8.

“Entretanto, com a obra de recuperação do telhado no prédio do Cemca [Centro de Especialidades Médicas da Criança e do Adolescente], os usuários desse serviço estão sendo atendidos no espaço do CER II. Por conta disso, o retorno das terapias do Centro de Reabilitação iniciará na próxima segunda-feira [14]”, explica.

Segundo a coordenadora do CER II, Sony Petris, as terapias serão retomadas de forma planejada, por agendamento, evitando aglomerações. “Todos os serviços de reabilitação e orientação serão retomados, além das consultas que não pararam e continuam acontecendo, com neurologista e ortopedista. Vamos fazer uma reavaliação dos pacientes, traçar com eles e com os familiares a programação de cuidado”, enfatiza.

CER II

O CER II, é a unidade da Rede Municipal de Saúde de Aracaju que reabilita pessoas de todas as idades com deficiência física, motora e intelectual. A equipe multiprofissional é composta por fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogos, enfermeiros, nutricionista e assistentes sociais.

Acesso ao serviço

Para ter acesso aos serviços do Centro Especializado em Reabilitação, ressalta Sony, é importante que o usuário tenha encaminhamento médico, seja através do atendimento prévio na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou atendimento Hospitalar.

“Com esse encaminhamento o usuário poderá se dirigir ao CER II. A agenda para triagem e avaliação é feita no próprio serviço. Depois da etapa de triagem o usuário passa pela avaliação com os profissionais, para traçar o projeto terapêutico e iniciar a reabilitação”, orienta a coordenadora.

