Belivaldo: “aprovamos na Alese, o empréstimo de 200 milhões para recuperar as rodovias”

09/09/20 - 13:46:23

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB), participou nesta terça-feira, 8, da solenidade de assinaturas de Ordens de Serviço para a reforma de parte da Rodovia SE-240, no Agreste sergipano. O evento aconteceu no Povoado Serra do Machado, no município de Ribeirópolis.

“Eu quero parabenizar o governador Belivaldo Chagas e agradecer por ter atendido pedidos das comunidades para que essas estradas sejam recuperadas, beneficiando as comunidades de Ribeirópolis, Serra do Machado e Moita Bonita”, destaca Luciano Bispo lembrando sua luta e dos colegas deputados em prol da recuperação das rodovias tanto em nível estadual quanto em nível federal.

O deputado Georgeo Passos (CIDADANIA), representou o seu pai e prefeito de Ribeirópolis, Antônio Passos, na solenidade. “Essas rodovias estaduais estão há muitos anos precisando de reparos. Esperamos que façam toda a revitalização nos trechos Ribeirópolis/Serra do Machado; Serra do Machado/Nossa Senhora das Dores; Serra do Machado/Moita Bonita até Itabaiana. Uma obra necessária, pois vários acidentes vêm sendo registrados nessas rodovias e esperamos que os serviços se concretizem o quanto antes”, diz Georgeo Passos.

O deputado Talysson de Valmir (PL) também comemorou a execução das obras. “A gente fica feliz em poder fazer parte desse grandioso momento histórico. Eu tenho 29 anos de idade e não vi a execução dessa obra, pois não era nem nascido e agora o governador Belivaldo Chagas dá o pontapé com a assinaturas da ordem de serviço de todo esse trecho da SE-240”, enfatiza.

O governador Belivaldo Chagas ressaltou o trabalho do presidente da Alese e dos demais deputados, em prol da recuperação das rodovias.

“Aprovamos na Alese, o empréstimo de 200 milhões de reais e eu quero agradecer aos deputados representados aqui pelo presidente Luciano Bispo, Georgeo Passos e Talysson de Valmir e com fé em Deus vamos assinar o contrato nos próximos dias junto à Caixa Econômica Federal e assim que tivermos os recursos, vamos recuperar o asfalto, de Dores até aqui”, enfatiza Belivaldo Chagas, agradecendo também ao deputado federal Bosco Costa, pela liberação de emendas do Orçamento.

Trechos

A reestruturação acontecerá em trechos da Rodovia SE-240, em Ribeirópolis e Moita Bonita e, em parte da Rodovia SE-179, no município de Pinhão. O investimento será de R$ 10.874.722,00. Ao todo, são 22,4 km de extensão.

De acordo com informações do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto, o primeiro trecho corresponde à reestruturação de parte da Rodovia SE-240, entre a SE-339, no Povoado Serra do Machado, e a SE-175, em Ribeirópolis, com extensão aproximada de 6,9 km. Serão investidos R$ 3.229.625,71.

Com extensão aproximada de 5,5 km, o segundo trecho compreende a restruturação de parte da Rodovia SE-240 entre a SE -170, em Moita Bonita, e a SE-339, no Povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis. Serão R$ 2.558.522,16 investidos.

“Essa obras serão um benefício para todo estado porque o nosso maior déficit chama-se rodovias. Para se ter uma ideia, as obras de Serra do Machado à Moita Bonita foi executada em 1986, já se perdurando 34 anos. O trecho Serra do Machado/Ribeirópolis foi executado em 1998, ou seja, há 22 anos e a vida útil dessas rodovias já foi embora há muito tempo”, afirma acrescentando que o prazo de execução é de seis meses.

Os serviços, que fazem parte do Pró-Rodovias, visando reconstruir as rodovias estaduais e promover segurança na mobilidade urbana; serão realizados pelo do Departamento do Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a partir da empresa contratada Torre Empreendimentos Rural e Construções LTDA.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Fotos: Jadilson Simões