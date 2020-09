Belivaldo assina ordem de serviço para recuperação de parte da rodovia SE-240

09/09/20 - 06:28:25

Com investimentos de R$ 5.788.147.87, a reforma contempla o Povoado Serra do Machado e a sede de Ribeirópolis, além de Moita Bonita, no Agreste sergipano

O governador Belivaldo Chagas assinou, nesta terça-feira (08), ordem de serviço para reestruturar parte da Rodovia SE-240. A recuperação faz parte do projeto Pró-Rodovias e receberá, nesta obra, investimentos de R$ 5.788.147.8 nos trechos desde o Povoado Serra do Machado à sede de Ribeirópolis e do Povoado Serra do Machado ao município de Moita Bonita, no Agreste sergipano.

Ao assinar, autorizando a obra, Belivaldo frisou a importância da revitalização da malha viária e de todo o esforço aplicado do Governo para colocar em prática este projeto. “Tivemos que interromper o Pró-Rodovias por conta da própria pandemia e iniciamos com a reconstrução da João Bebe Água. Hoje, a gente retorna para fazer praticamente a reconstrução desse trecho aqui, Serra do Machado/Ribeirópolis e Serra do Machado/ Moita Bonita e a tendência é que a gente continue, ainda esse mês, dando ordem de serviço”, explicou o governador.

De acordo com Belivaldo, o projeto prevê, inicialmente, a reconstrução de 350 quilômetros de rodovias, que será anunciada de acordo com a assinatura da ordem de serviço de cada uma delas. “Nós estamos com uma parte dos recursos assegurados e outra parte que a gente tende a ter isso resolvido, ainda esse mês, pela Caixa Econômica Federal. Portanto dentro do que se previa, dentro daquilo que a gente trabalhou para ver acontecer, a gente está dando continuidade. Ainda essa semana, na sexta-feira, a gente vai iniciar o trecho da BR-235 ao município de Pinhão e, na sequência, a gente vai anunciando as demais obras para esse mês ainda”, complementou.

Sobre a obra

As obras de recuperação do trecho da SE-240 contemplam um total de 12,4 quilômetros de extensão e serão executadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER).

Com extensão aproximada de 6,9 km, o primeiro trecho corresponde à reestruturação de parte da Rodovia SE-240, entre a SE-339, no Povoado Serra do Machado, e a SE-175, em Ribeirópolis. Serão investidos R$ 3.229.625,71. Já o segundo trecho, com cerca de 5,5 km, compreende a restruturação de parte da Rodovia SE-240 entre a SE -170, em Moita Bonita, e a SE-339, no Povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis. No total, serão R$ 2.558.522,16 investidos.

O secretário da pasta, Bira Barreto, destacou a importância da realização desta obra, bem como do Pró-Rodovias. “O maior déficit do governo do Estado chama-se rodovia. Então, esse programa Pró-Rodovias, vem fazer com que a gente diminua esse déficit de muito tempo. Esses dois trechos foram executados em 1986, já se perduram 34 anos, ou seja, sua vida útil foi embora há muito tempo e de lá para cá nada foi feito, a não ser tapa-buraco. O trecho Serra do Machado a Ribeirópolis foi executado em 1998, ou seja, temos 22 anos. Então, a grande maioria das nossas rodovias têm essa vida de execução, a vida útil já foi ultrapassada. Portanto, esse é um programa que o governador Belivaldo está retomando em relação às nossas rodovias estaduais.

O prefeito de Moita Bonita, Marcos Costa, também destacou a relevância da reestruturação de parte da rodovia, sobretudo para a comunidade loca. “Essa é umas das obras mais importantes do município de Moita Bonita. Essa rodovia foi construída há 38 ano, sem nenhuma reforma, só tapa-buraco. Agora, graças ao governador Belivaldo, essa rodovia irá trazer só benefício para Moita Bonita, até porque a cidade entrou no roteiro nacional de turismo. É uma rota para o turismo e essa rodovia impedia muito o tráfego. Além do mais, é uma cidade que tem um tráfego muito grande de caminhões”, afirmou.

Foto: Mário Sousa