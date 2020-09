BOLSONARO GANHA NOTA DE R$ 200. PRESIDENTE DO BC LEVOU PRESENTE

09/09/20 - 18:25:31

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, presenteou Jair Bolsonaro nesta quarta-feira com uma nota de R$ 200, lançada na semana passada. Ele esteve com Bolsonaro em agenda no Palácio do Planalto.

Na semana passada, Bolsonaro afirmou em uma live ter lançado a nota em razão da carência de papel-moeda.

O presidente alegou que não podia falar isso antes para não gerar uma corrida aos bancos.

Bolsonaro ainda alegou que a escolha figura do lobo-guará se deu porque a nota já estava pronta.

Em circulação desde quarta-feira da semana passada, a nota será reproduzida em 450 milhões de unidades até o fim do ano, o equivalente a R$ 90 bilhões.

ÉPOCA- (Por Naira Trindade)