DE VIRADA, CONFIANÇA PERDE PARA O JUVENTUDE NA 9ª RODADA DA SÉRIE B

09/09/20 - 05:55:06

O Confiança enfrentou na noite desta terça-feira (08), a equipe do Juventude pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a temperatura na casa dos 15 graus na cidade de Caxias do Sul-RS, a partida esquentou o início da rodada. O Confiança que na última rodada empatou contra o CSA, tentava a primeira vitória jogando fora de casa.

E buscando mais três pontos na competição os sergipanos não se intimidaram e logo nos minutos iniciais assustaram a defesa do Juventude em diversos momentos. Foram no mínimo três oportunidades para balançar as redes durante os primeiros 20 minutos. Depois de muita insistência aos 23 minutos, o volante Jeferson do Confiança abriu o placar do jogo. Depois de um belo chute de fora da área.

No segundo tempo, a equipe do Juventude voltou melhor e começou a pressionar a defesa azulina. Aos 23 minutos, em posição irregular o atleta Breno Lopes empatou o jogo. Lance que gerou muita reclamação. Mesmo depois do empate o Juventude continuou pressionando e virou a partida aos 33 minutos gol de Gustavo Bochecha. Ainda deu tempo para a equipe gaúcha ampliar a vantagem em cobrança de pênalti. A falta aconteceu, mas foi fora da área, mas o árbitro do jogo marcou a penalidade. Na cobrança aos 49 minutos, Renato Cajá não perdoou. Final: Juventude 3×1 Confiança.

Em oito jogos, o Confiança soma sete pontos e até o momento é 15ª do Campeonato Brasileiro da Série B. A próxima partida será na terça-feira (15), às 19h15, contra o Vitória-BA, na arena Batistão, em Avaí. Já, o Juventude terá pela frente o Vitória, às 16h30, no dia 19/09, no estádio dos Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.

FSF

Foto: Arthur Dallegrave