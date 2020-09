Deputado comemora fortalecimento da sigla do Cidadania na capital e interior

09/09/20 - 08:04:17

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira (08), para destacar o fortalecimento do partido Cidadania no estado de Sergipe. O parlamentar falou sobre as convenções dos diretórios municipais que aconteceram na capital e por todo o interior.

“Desde o início do prazo determinado pela Justiça Eleitoral, os diretórios municipais do Cidadania estão realizando as suas convenções, homologando nomes para a disputa do pleito municipal para os cargos de prefeito e vice e vereadores. Teremos mais de 600 nomes homologados pelo partido. Isso é um grande feito”.

O parlamentar afirmou que os resultados obtidos pelas Executivas são muito bastante satisfatórios. “É um partido relativamente novo e já temos uma adesão muito grande. Vamos pontuar em vários municípios com chapas coligadas e puras oferecendo uma nova alternativa para os eleitores sergipanos”.

O deputado falou das convenções das quais ele participou, enquanto vice-presidente do Diretório Estadual. “Estivemos em sete municípios neste final de semana na condição de vice-presidente da Executiva Estadual e ficamos muito satisfeitos com a aceitação dos nomes colocados por todos os diretórios municipais”.

“Sábado (05), prestigiamos a homologação no nome de Leandro Murad em Simão Dias e Daniel Barbosa em Itaporanga. No domingo (06), acompanhamos o lançamento do nome de Coronel Rocha em São Cristóvão e Daniele Garcia em Aracaju. Na segunda (07), Jeane da Farmácia foi o nome de Aparecida, Dr. Samuel Carvalho em Socorro e Nininho da Bolo Bom, em Lagarto”.

O deputado lembrou nas cidades em que ele esteve presente, a coligação será fundamental para o bom andamento da disputa. “Em Simão Dias, Itaporanga, São Cristóvão e Lagarto, teremos chapa pura. Em Aracaju, o Cidadania fez coligação com o PSB, PL e PSDB, em Nossa Senhora Aparecida, a coligação foi com o PL e em Nossa Senhora do Socorro foi com o PL e o Patriota”.

“Em Aracaju, teremos Daniele Garcia, do Cidadania para a prefeita e Valadares Filho, do PSB para vice. Em Socorro, Dr. Samuel Carvalho, do Cidadania vai para disputa do cargo de prefeito e Vagner Rogéris, do PL, é o nome escolhido para a disputa do vice. E Nossa Senhora Aparecida, Jeane da Farmácia, do PL disputará a prefeitura e Edson Muniz, do Cidadania, será o vice”.

Georgeo Passos informou que o Cidadania já realizou nove convenções desde o início do prazo permitido pela Justiça Eleitoral e que até o final do prazo, o partido vai realizar mais. “Já avançamos muito nas convenções desde que começou o prazo e nós temos mais cidades programadas até o final do período estipulado pela Justiça”.

