Divulgado processo seletivo para Apoio Pedagógico Licenciandos/as na Escola

Interessados podem se inscrever até 16 de setembro

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) torna pública a abertura de inscrições para seleção de estudantes para recebimento de bolsas do Apoio Pedagógico Licenciandos/as na Escola.

As vagas são para os cursos de licenciatura em Artes Visuais, Ciências Biológicas, Dança, Pedagogia, Física, Geografia, História, Letras Português, Letras Espanhol presencial, Letras Espanhol EAD, Letras Inglês presencial, Letras Português e Francês, Pedagogia e Química, dos campi de São Cristóvão, Itabaiana e Lararanjeiras.

Serão ofertadas 150 bolsas para início das atividades em conformidade com o calendário estabelecido pela UFS. Elas terão duração de, no máximo, 12 meses, podendo ser prorrogadas por igual período. A carga horária do aluno bolsista ou voluntário será de 8 horas semanais. O valor das bolsas será de R$ 400,00, pagos mensalmente.

Inscrição e requisitos para participação

Interessados devem preencher o Cadastro Único da UFS, com informações atualizadas e anexação online de documentos comprobatórios, também atualizados e com prazos de emissão válidos até a data limite de inscrição, incluindo a declaração sobre vulnerabilidade, constante em aba específica do Sigaa do aluno.

As inscrições ocorrerão por meio de envio de ficha de inscrição devidamente preenchida, bem como dos documentos listados no edital, em arquivo PDF único para um dos e-mails listados no item 21 até o dia 16 de setembro de 2020. O candidato só poderá realizar a inscrição para um plano de trabalho.

Entrevista

Ficará a cargo dos coordenadores dos planos de trabalho a divulgação das datas e plataformas virtuais de internet para realização das entrevistas, sendo essa divulgação direta com o bolsista, via email. A seleção obedecerá ao período estabelecido no cronograma presente no edital, que você pode conferir completo aqui.

Ascom

[email protected]