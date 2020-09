Emissão Especial Brasil – Israel celebra a relação de amizade entre as nações

09/09/20 - 08:34:36

Os Correios lançaram, na última terça-feira (8), a Emissão Conjunta Brasil/Israel, selo que registra as relações bilaterais entre os países. Cerimônias de lançamento acontecerão em Brasília/DF, Olinda/PE e Recife/PE.

O relacionamento entre Israel e Brasil começou às vésperas da fundação do território israelita. Esse momento histórico foi auxiliado pelo estadista brasileiro Osvaldo Aranha, que presidiu a reunião das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, onde foi aprovada a criação do Estado Judeu. Embora seja uma das menores nações do planeta – e o Brasil sendo a quinta maior do mundo -, as relações entre os dois países permanecem florescendo e prosperando.

Em 2007, foi estabelecido um acordo de Livre Comércio entre Israel e o Mercosul: o Estado Judeu foi o primeiro parceiro extra regional a firmar este tipo de acordo com o bloco. Trata-se da abertura de mercados que abrange, também, comércio de bens, regras de origem, salvaguardas, cooperação em normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias, cooperação tecnológica e técnica e cooperação aduaneira. Em 2008, o comércio bilateral ultrapassou US$ 1,5 bilhão.

Desde a criação do Estado de Israel, até os dias atuais, os dois países têm mantido relações diplomáticas e intercâmbio nas áreas técnica, científica, cultural e tecnológica.

Selo – Para reunir em uma imagem as duas paisagens, uma israelense e outra brasileira, foram criadas duas aquarelas: a da Praia de Tel Aviv, vista de Yafo, e da Praia do Recife, vista de Olinda – no estilo de urban sketching e com a mesma paleta de cores. Para dividir e, simultaneamente, unir as paisagens, foi utilizada uma palmeira, elemento comum da flora dos dois países, apesar das espécies locais serem diferentes. Foi mantida a mesma linha do horizonte e aplicado digitalmente o céu azul aquarelado, no intuito de conferir unidade e coerência cromática à composição.

Foram inseridas micro letras com os respectivos nomes das paisagens. As técnicas utilizadas foram aquarela tradicional e nanquim sobre papel com montagem em computação gráfica.

A mesma arte do selo será lançada pelo Israel Post, criação idealizada por Lidia Marina Hurovich Barros Neiva. O processo de impressão é o offset.

A emissão brasileira tem tiragem de 400 mil selos, no valor R$ 5,00 a unidade. As peças já estão disponíveis nas principais agências de todo o país e também na loja virtual dos Correios.

Coordenação de Comunicação/SE