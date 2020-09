Estácio lança campanha de transferência para estudantes que estão sem aulas

09/09/20 - 10:38:43

Para quem já está na faculdade, mas está sem aulas por conta da pandemia, o Centro Universitário Estácio de Sergipe lançou uma campanha especial de descontos para os interessados em realizar transferência e mudar para uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil. Até o dia 19 de setembro, os alunos transferidos terão 90% de desconto por até um semestre e 60% de bolsa durante todo o curso. Para mais informações sobre o processo de transferência acesse o link http://inscricoes.estacio.br/transferencia ou ligue para (79) 98176-4412.

“Mesmo durante as medidas de isolamento social, mantivemos as aulas para todos os nossos alunos da modalidade presencial e garantimos a continuidade do calendário acadêmico. A alternativa, que difere da modalidade EaD que oferecemos, permitiu a conclusão do primeiro semestre com aulas ministradas ao vivo pela internet, pelos mesmos professores e nos mesmos horários, em uma plataforma aprovada por quase 95% dos estudantes. O aluno que mudar para a Estácio terá a segurança de entrar em uma instituição sólida, com mais de 50 anos de experiência no ensino superior”, afirma Adriano Douglas, reitor do Centro Universitário Estácio de Sergipe.

Cursos em várias áreas

Em Sergipe, a Estácio oferece cursos nas mais diversas áreas, como saúde, humanas, exatas, divididos em cursos de destaque, tais como: Sistemas de Informação, Enfermagem, Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Educação Física, Pedagogia, Administração, Direito, Engenharias, entre outras graduações. Todas as informações estão disponíveis no regulamento em www.estacio.br/regulamentos.

Ao mudar para a Estácio, o aluno contará com diversas vantagens como material didático digital sem custo; um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores da própria Estácio de Sergipe; amplo acervo bibliográfico; orientação de carreira e encaminhamento para o mercado de trabalho, entre outras vantagens. Antigos e novos estudantes contam ainda com o seguro educacional, que protege os alunos que tenham perdido o emprego. Totalmente sem custos, o benefício garante um crédito de até seis vezes o valor da mensalidade. Saiba mais informações em https://portal.estacio.br/seguroeducacional.

Fonte e foto assessoria