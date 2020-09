Itabaiana: queda em novos casos, é uma das menores taxas de letalidade

09/09/20 - 07:54:24

Mais uma semana e os números seguem irrefutáveis: Itabaiana segue em queda em relação ao surgimento de novos casos de coronavírus, além de outros dados que apontam para uma evolução gradual, porém firme, para que o município siga como um dos que melhor têm lidado com o esse período pandêmico mundial.

Os dados do Boletim Epidemiológico da transmissão do Coronavírus correspondentes à 36ª semana epidemiológica mostram que Itabaiana reduziu em 24,6% em relação à semana anterior (35ª). Os dados foram coletados e divulgados nesta terça-feira, 08, pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS).

De acordo com o boletim, organizado por Ronaldo Santos, um dos professores da UFS que compõe a equipe técnica da publicação, no dia 07 de setembro a média móvel foi de 12,9 casos por dia. “Quando comparada à média móvel de 15 dias atrás, observa-se uma redução de 51% no valor. Desse modo, Itabaiana permanece em queda do número de notificações”, descreve o boletim.

Além de ser primeiro município sergipano a sair do pico e do platô da pandemia, Itabaiana também tem, proporcionalmente, o maior número de recuperados do Estado em relação aos casos confirmados: dos 4.429 casos notificados, 4.251 estão curados, número que corresponde a 96% de cura. “Esse número pode ser reflexo do alto número de testagem realizado no município”, expõe o boletim.

Os dados mostram, também, que Itabaiana está em redução desde a 30ª semana e que a taxa de letalidade é uma das menores do Estado. Em Itabaiana, esse número é de 1,9%, enquanto que em Sergipe é de 2,6%.

É importante ressaltar que, apesar do decréscimo no número de novos casos, as recomendações sanitárias ainda devem ser seguidas para que se evite uma segunda onda de crescimento de casos.