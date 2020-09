JUIZA SUSPENDE PESQUISA DE TOBIAS BARRETO QUE SERIA DIVULGADA EM ARACAJU

09/09/20 - 17:23:12

O juízo eleitoral de Tobias Barreto, região Sul de Sergipe, suspendeu pesquisa eleitoral feita no município, que seria divulgada amanhã no Jornal da Cidade. Na liminar, divulgada nesta quarta-feira (09), a juíza alega que a pesquisa está em desacordo com o que determina a legislação eleitoral e pede sua suspensão em todos os meios de comunicação.

A juíza observou que no item ‘‘D’ dos pedidos do representante , o autor informa que as referidas perguntas elevam claramente o nome de Diógenes Almeida, que disputa a reeleição, porque ele aparece em todas as perguntas inclusive, o que pode levar à indução do eleitor na escolha daquele.

A juíza cita ainda que em caso de descumprimento, o Instituto poderá responder com as penalidades da legislação eleitoral. A ação foi protocolada pelo diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), através do advogado Bruno de Oliveira Andrade e Fernando Valeriano.