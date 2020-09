MINISTÉRIO DA JUSTIÇA NOTIFICA SUPERMERCADOS POR ALTA NOS PREÇOS

Após as manifestações públicas do presidente Jair Bolsonaro, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, notificou hoje as principais empresas e associações ligadas à produção e distribuição de alimentos dacesta básica. Todos terão cinco dias para responder aos questionamentos.