MP DIVULGA RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS – Nº 01/2020

09/09/20 - 13:24:27

MP divulga resultado do Processo Seletivo de Estagiários – Edital nº 01/2020

O Ministério Público de Sergipe, através da Escola Superior, torna público o resultado do Processo Seletivo de Estagiários para acadêmicos dos cursos Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social/Jornalismo, Direito, Engenharia Civil, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, por ordem de classificação, após observados os critérios de desempate elencados no Edital nº 01/2020 – ESMP/SE.

Clique no link abaixo para conferir o resultado de todas as áreas, o gabarito definitivo e o julgamento dos recursos do Processo Seletivo.

Resultado Processo Seletivo de Estagiários – Edital nº 01/2020

Todas as convocações, avisos e demais comunicações serão divulgadas no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado de Sergipe (https://www.mpse.mp.br/index.php/concursos/concursos-estagiarios/).

Fonte: Escola Superior do MPSE