MPF DIZ QUE ZANIN E WASSEF RECEBERAM VERBA DA FECOMÉRCIO-RJ

Segundo Zanin, todos os serviços prestados pelo seu escritório à Fecomércio-RJ entre 2011 e 2019 estão “devidamente documentados em sistema auditável e envolveram 77 (setenta e sete) profissionais e consumiram 12.474 (doze mil, quatrocentas e setenta e quatro) horas de trabalho. Cerca de 1.400 (mil e quatrocentas) petições estão arquivadas em nosso sistema.”

A advogada foi denunciada por estelionato e lavagem de dinheiro. Segundo o MPF, Ana Tereza obteve, com ajuda de Orlando Diniz e Cristiano Zanin, R$ 7,3 milhões entre 2014 e 2016. O dinheiro viria de honorários de contratos advocatícios feitos com a Fecomércio/RJ.

Porém, de acordo com as investigações, já se sabia que os serviços não seriam realizados pelo escritório em que Ana Tereza trabalha: o Basílio, Di Marino e Faria Advogados Associados. Foram emitidas cinco notas fiscais pelos supostos serviços.

Na época, Ana Tereza foi contratada para ajudar a melhorar a imagem de Orlando Diniz, candidato às eleições da Fecomércio/RJ. Segundo as investigações, a contratação foi feita para “esvaziar” o trabalho do advogado Fernando Hargreaves com a entidade.

Com isso, outros escritórios que já prestavam serviços para a Federação foram subcontratados, dizem os investigadores. Foi o caso da Teixeira Martins Advogados, que já figurava em oito contratos com a Fecomércio/RJ, que recebeu R$ 1,5 milhão no dia 25 de março de 2014.

“Além do escritório de Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, e na esteira do que esclareceu a própria Ana Basilio em sua resposta a equipe de auditoria externa, foi subcontratado o Escritório Eurico Teles Advocacia Empresarial, de propriedade de Eurico Teles”, diz um trecho dos documentos do MPF.

Entre março e setembro de 2014, o escritório de Eurico Teles recebeu da Basílio Advogados, também pertencente a Ana Tereza, mais de R$ 1,5 milhão, segundo a denúncia. O dinheiro, de acordo com a investigação, saiu de dois escritórios da empresa, em São Paulo e em Brasília.

Ana Basílio solicitou a Orlando Diniz a contratação do escritório do advogado José Roberto Sampaio, no valor de R$ 1,6 milhão, em maio de 2014, segundo os procuradores.

Quando foi feita uma auditoria externa da Fecomércio/RJ, em 2018, os valores apresentados pelo escritório de Sampaio começavam em 2015, não constando a contratação realizada em 2014 por Ana Basílio e Orlando Diniz. O MPF e a PF não encontraram provas da prestação do serviço pelo escritório.

Desses três escritórios contratados pela Fecomércio, segundo o MPF, somente o Eurico Teles Advocacia Empresarial prestou serviços para a entidade. O Teixeira Martins e o José Roberto Sampaio Sociedade de Advogados, não.

O MPF aponta que Ana Tereza Basílio arrecadou mais de R$ 17 milhões entre 2014 e 2016: “Os três escritórios de Ana Basílio receberam diretamente da Fecomercio/RJ, entre 2014 e 2016, R$ 17.787.680,50”, detalha o documento.

O escritório de Ana Tereza Basílio enviou a seguinte nota: “O escritório Basilio Advogados atuou entre 2013 e 2017 em mais de 50 processos da Fecomércio, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal. Todos os nossos advogados trabalham de forma ética e dentro da legalidade. O escritório confia na Justiça e está à disposição para qualquer esclarecimento”.

A defesa do ex-presidente da Fecomércio Orlando Diniz enviou a seguinte nota: “Advogados defendem direitos, não ideologias ou partidos. E a defesa desses direitos precisa ser apartidária e intransigente, sob pena de se subverter a democracia e o próprio Estado de Direito. Estabelecidas essas premissas repudiamos peremptoriamente as declarações que levianamente insinuam conluios e inventam conspirações, com o fito único de sobreviverem à avalanche de acusações que pesam contra seus autores. Acrescido a isso a defesa do Orlando Diniz ressalta que representa seus interesses há quase dois anos e foi contratada pelo senador Flávio Bolsonaro há menos de um ano”. O G1 tentou contato com com os demais citados, mas, até a última atualização desta reportagem, ainda não havia tido resposta.

Por Arthur Guimarães, Cláudia Loureiro, Henrique Coelho e Marco Antônio Martins, G1 Rio e TV Globo