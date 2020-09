Partidos nos últimos preparativos

09/09/20 - 08:20:25

Por Adiberto de Souza

Faltando apenas oito dias para as convenções, muitos partidos ainda não definiram com quais times vão à disputa eleitoral de Aracaju. Alguns ainda estão concluindo as chapas proporcionais, enquanto outros seguem discutindo possíveis coligações. Este é o caso do PT, que tenta atrair para o seu lado o prefeiturável Henri Clay Andrade (Rede). Este, porém, só aceita se aliar aos petistas se ele for o candidato a prefeito. O Avante promete definir hoje se terá candidato próprio à Prefeitura da capital, enquanto o grupo liderado pelo prefeito e candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT) aguarda a definição do postulante a vice. O DEM ainda não decidiu se homologa a candidatura da prefeiturável Goerlize Teles. Situação mais delicada é a do PRTB, que deve ter disputa interna na convenção entre os pré-candidatos Almeida Lima e Anderson Camilo. Portanto, só a partir do dia 16 saberemos quais os pretendentes à Prefeitura. A partir de então, a disputa começa pra valer e assistiremos um salve-se quem puder. Misericórdia!

Eleitor mascarado

O eleitor terá que chegar no local de votação com máscara de proteção cobrindo nariz e boca. Caso não o faça, não poderá entrar e votar. Essa determinação está no plano sanitário elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições municipais deste ano. O cidadão que se recusar a higienizar as mãos com álcool em gel disponibilizado em cada seção eleitoral, também será impedido de votar. Como já havia sido anunciado, não haverá biometria no pleito deste ano. Estas são algumas das exigências do plano anunciado ontem pela Justiça eleitoral. Então, tá!

Novo vereador

O presidente da Câmara de Aracaju, Nitinho Vitalle (PSD), empossou o sargento Vieira (Cidadania) como o mais novo vereador da capital. O militar ocupou a vaga aberta com a morte do vereador e radialista Jason Neto, vítima de um infarto. Vieira disse ter lutado para ser vereador, “mas não da forma que está acontecendo”. O PDT promete ir à Justiça reclamar a vaga para o 2º suplente sargento Eliomarto Rezende. Danôsse!

Bancada militar

Com a posse do sargento Vieira (Cidadania), a Câmara de Aracaju passa a ter quatro vereadores militares. Antes do cidadanista, já estavam no Parlamento aracajuano o sargento Zezinho do Bugio (PSD), Cabo Amintas (PSL) e Cabo Didi (PSC). Mesmo que o PDT consiga reaver o mandato de Vieira, este será substituído pelo sargento Eliomarto Rezende. A continuar assim, qualquer hora dessa teremos ordem unida antes de cada sessão legislativa. Marminino!

Saúde no prato

Cerca de 15% da população urbana consumiu algum produto orgânico nos últimos meses. Segundo o Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável, entre os motivos apresentados para o consumo neste segmento, os entrevistados citaram questões relacionadas à saúde. Os produtos orgânicos mais consumidos são verduras, legumes e frutas. Entra as outras opções disponíveis ao consumidor de orgânicos estão produtos como carnes, chocolates, sucos, leites, laticínios, biscoitos, shampoos, sabonetes e tecidos. E você, também tá nessa?

Monumento político

A cidade de Lagarto ganhou um monumento de Rosendo Ribeiro Filho, o popular Ribeirinho. Ex-deputado estadual por vários mandatos e ex-prefeito do município, o homenageado fundou o agrupamento político Bole-Bole, que há anos rivaliza com o Saramandaia. Custeado pela família de Ribeirinho, o monumento foi instalado na praça do Santuário Mariano Diocesano de Nossa Senhora da Piedade, no centro de Lagarto. Legal!

Mais pobres

Estudo do IBGE mostra ter aumentado o número de negros entre os brasileiros mais ricos, de 11,4% para 17,8%. Apesar disso, a população branca ainda é maioria – oito em cada 10 – entre o 1% mais rico da população. Entre os mais pobres, por outro lado, três em cada quatro são pessoas negras. Mais da metade da população (54%) é de pretos ou pardos, sendo que a cada 10 pessoas, três são mulheres negras. Santo Cristo!

Não gostou

Insatisfeito com a determinação da Justiça para remover das redes sociais um vídeo fazendo elogios à sua administração, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) promete recorrer contra a decisão. Segundo a assessoria do pedetista, a peça não afronta a legislação eleitoral, pois não há pedido de votos. A ação contra a publicidade de Nogueira foi movida pela candidata a prefeita Danielle Garcia (Cidadania) e acatada pelo magistrado José Pereira Neto. Pelo visto, a Justiça vai ser muito acionada na campanha que se avizinha. Vixe!

Velha política

O prefeiturável Márcio Macedo (PT) já tem na ponta da língua o argumento para desmontar o discurso de “nova política” feito pela candidata Danielle Garcia (Cidadania). Segundo o petista, a sua adversária representa, na verdade, a “velha política”, pois para conseguir um tempo maior no rádio e na TV se juntou ao dublê de político e empresário Edvan Amorim (PR) e a Waldemar da Costa Neto (PL): “De nova política ela não tem nada”, fuzila Macedo. Crendeuspai!

Novo normal

O governador Belivaldo Chagas (PSD) vai se reunir com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais. O objetivo é debater sobre o retorno das atividades educacionais, esportivas com a presença de torcida, eventos, cinemas, teatros, museus e clubes. As academias, templos religiosos e empresas de call center já podem funcionar com capacidade de 50%, em vez dos 30% anteriormente permitidos. É Sergipe se dirigindo para o novo normal. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Jornal de Notícias, em 20 de janeiro de 1932.