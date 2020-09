PC PRENDE HOMEM PELO CRIME DE ESTUPRO EM NOSSA SENHORA DAS DORES

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores prenderam em flagrante um homem de 35 anos de idade, suspeito do crime de estupro contra uma adolescente de 16 anos. Ele foi detido durante a tarde dessa terça-feira, 8, naquela cidade. O flagrante foi comunicado à Justiça e o homem conduzido a uma unidade policial em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o homem teria vendido uma rifa, há cerca de 15 dias, e retornado para cobrar o valor da compra. Como a adolescente e o marido não tiveram como fazer o pagamento, a vítima entrou no veículo do suspeito e seguiu até a casa dos pais.

No retorno, quando o pai da vítima já havia se comprometido com o pagamento, o suspeito seguiu com a vítima para uma estrada deserta, onde praticou o crime. A ação criminosa foi praticada na presença de uma criança, filha da vítima. Diante da situação, o homem foi localizado e preso em flagrante.