Secretária da Educação do município refuta acusação de corrupção feita por vereador

09/09/20 - 17:29:22

A secretária municipal da Educação de Aracaju, Maria Cecília Tavares Leite, recebeu com indignação a denúncia feita na manhã desta quarta-feira (09), pelo vereador Amintas Oliveira Batista, conhecido como Cabo Amintas. Cecília repudiou as falsas informações.

Em um programa radiojornalístico, o vereador disse ter sido procurado por dois servidores da Secretaria da Educação, os quais teriam lhe dito terem provas de supostos atos de corrupção praticados pela titular da pasta, informações as quais repassariam em troca de dinheiro.

Assim que soube da denúncia, Cecília Leite acionou a Procuradoria-Geral do Município para esclarecer os fatos narrados pelo parlamentar e adotar as devidas medidas legais. A secretária, diante do ocorrido, repudiou veementemente o fato de ter seu nome envolvido em uma acusação infundada feita por um vereador, que, em plena pré-campanha eleitoral, está em busca de holofotes.

“Se tem uma coisa de que muito orgulho e posso falar com bastante propriedade é que, em momento algum, em toda a minha vida, participei de nenhum esquema de corrupção. Desde quando assumi o cargo de secretária municipal da Educação, prezo pela lisura e transparência nas ações tomadas e exijo o mesmo de todos os que trabalham comigo. Estou profundamente indignada de ter o meu nome exposto dessa forma e quero deixar claro de que tomarei as medidas legais cabíveis para provar que estou sendo gravemente caluniada, difamada e falsamente acusada de um crime que não cometi”, garante a secretária Cecília Leite.