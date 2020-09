SÉRGIO REIS BUSCA PARCERIA PARA TRAZER “PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA”

09/09/20 - 15:31:04

Preocupado com o déficit de mais de três mil habitações no município de Lagarto, o pré-candidato a prefeito do respectivo município, Sérgio Reis, MDB, viajou a Brasília com o intuito de conseguir parcerias na Secretaria Nacional de Habitação.

Na ocasião, Reis dialogou com o secretário da pasta, Alfredo Santos. ” Infelizmente, Lagarto possui um déficit muito grande no número de habitações, isso não pode continuar, precisamos dignificar os lagartenses sem acesso a casa própria, e o Governo federal tem um programa muito importante, o “Casa Verde e Amarela”. O secretário Alfredo Santos deu todo o apoio necessário para realizar o sonho de centenas de lagartenses”, disse Sérgio Reis.

“O programa tem um olhar especial para o norte e nordeste brasileiro, e a gente está buscando melhorar as condições de acesso ao crédito para atender a população que mais precisa”, disse o secretário Alfredo Santos.

O que é o Casa Verde e Amarela?

O Programa Casa Verde e Amarela, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), vai facilitar o acesso da população a uma moradia digna, garantindo mais qualidade de vida. A meta é atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda com o financiamento habitacional até 2024.

As regiões Norte e Nordeste serão contempladas com a redução nas taxas em até 0,5 ponto percentual para famílias com renda de até R$ 2 mil mensais e 0,25 para quem ganha entre R$ 2 mil e R$ 2,6 mil. Nessas localidades, os juros poderão chegar a 4,25% ao ano para cotistas do FGTS e, nas demais regiões, a 4,5%.

Por O Bolo É Grande