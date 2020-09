Setembro Dourado: Onco Hematos reforça importância do diagnóstico precoce

Para intensificar o movimento de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, no mês de setembro é comemorado o Setembro Dourado. A Clínica Onco Hematos, que integra o Grupo AMO (Assistência Multidisciplinar em Oncologia), reforça a campanha destacando os principais sinais e sintomas da doença, que costumam ser confundidos com sintomas de outras doenças.

Segundo o oncologista pediátrico da Onco Hematos, Venâncio Gumes, o câncer infantojuvenil é uma doença relativamente rara, representando apenas 2 a 3% de todos os cânceres. “Estima-se 12.500 a 13 mil novos casos por ano no Brasil. Se diagnosticado em uma fase inicial, as chances de cura podem ser de 80% a 90%. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. E o setembro dourado é mais uma ajuda na luta contra o câncer infantil”, explicou.

Ainda segundo Venâncio Gumes, as Leucemias são o tipo mais frequente nessa faixa etária. “Nas crianças, câncer é mais agressivo e por isso tem uma melhor resposta aos tratamentos (quimioterapia e radioterapia). A principal prevenção é manter hábitos de vida saudáveis e manter o acompanhamento correto com o pediatra. Os tipos de tratamento são a quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Cada tipo tem a sua programação. Lembrando que a melhor forma de tratar é iniciar esse tratamento mais cedo, com o diagnóstico sendo feito precocemente”, afirmou.

Sinais e Sintomas

Para o oncologista pediátrico a apresentação do câncer infantil pode ser semelhante à apresentação inicial de doenças comuns nessa faixa etária. “Assim, uma febre sem causa há mais de 8 dias; um “caroço” que surgiu no corpo da criança ou na barriga após a mãe notar durante o banho; manchas roxas pelo corpo sem associação a traumas; sangramentos espontâneos; dores de cabeça persistentes, principalmente que acorda a criança e melhora após o vômito; alteração da mancha; desequilíbrios; alteração do ritmo intestinal; “bolinha” branca no olho após incidência de feixe luminoso; perda de peso repentina. Todos esses sinais e sintomas são suspeitos. Quanto mais se suspeita do câncer, mais a chance de descobri-lo cedo”, enfatiza.

Serviços Especializados

Lembrando que uma das fases do diagnóstico precoce é quando a criança chega no Serviço Especializado. “Importante os pediatras, médicos de Saúde da Família, médicos em geral, profissionais de saúde e cuidadores estarem atentos aos sinais e sintomas sugestivos do câncer. Pensou em câncer, encaminha urgente para avaliação no Serviço Especializado. Aqui em Sergipe, o maior Serviço é o Centro de Oncologia Dr. Osvaldo Leite, no Huse. Na faixa etária infantojuvenil, não precisa confirmar o diagnóstico para encaminhar. Se suspeitou, encaminha logo a criança”, finaliza Venâncio Gumes.

