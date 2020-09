SMTT instala novos semáforos na avenida Simeão Sobral

09/09/20 - 14:12:26

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju instalou novos cruzamentos semafóricos na região da avenida Simeão Sobral, zona Norte da cidade, no cruzamento da via com a travessa Carlos Silveira e avenida Dr. Airton Teles. Os equipamentos estão no piscante para o período de adaptação dos condutores.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, orienta os condutores a redobrarem a atenção ao passarem pela avenida e afirma que os equipamentos ficarão no piscante por, aproximadamente, 15 dias. “Os equipamentos foram instalados para proporcionar mais mobilidade e segurança ao trânsito em uma das vias mais movimentadas da cidade”, ressalta.

Ainda segundo Renato, quando os equipamentos forem colocados em pleno funcionamento, agentes de trânsito estarão na região para orientar os condutores. “Qualquer alteração no trânsito requer um período de adaptação. Por isso, assim que ligarmos os novos cruzamentos semafóricos teremos agentes operando e monitorando o fluxo na via”, conta o superintendente da SMTT.

Como ficará o trânsito?

Quando os novos cruzamentos semafóricos estiverem funcionando, normalmente, o condutor que segue pela avenida Dr. Airton Teles só poderá convergir à direita, em direção aos Mercados Centrais. Já o condutor que está na avenida Simeão Sobral, sentido Leste/Oeste, deverá utilizar um recuo do canteiro para fazer a conversão à esquerda na avenida Dr. Airton Teles.

Além disso, o condutor que está na avenida Dr. Airton Teles não poderá mais convergir à esquerda na avenida Simeão Sobral. Para isso, ele deverá convergir à direita na Simeão Sobral, depois à esquerda na avenida Otoniel Dória, após o Terminal do Mercado, e à esquerda de novo na avenida Antônio Cabral, retornando para a Simeão Sobral no sentido contrário.

Fonte e foto assessoria