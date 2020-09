UNINASSAU abre inscrições para mestrados em Odontologia

09/09/20 - 13:56:19

Programas de mestrado interinstitucional são oferecidos em parceria com a Universidade de São Paulo

Por: Priscilla Ferreira

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, em parceria com a Universidade UNG, de Guarulhos, está com inscrições abertas para o Mestrado Interinstitucional em Odontologia. Os alunos interessados devem realizar a inscrição no site até o dia 10 de setembro.

O programa stricto sensu interinstitucional é oferecido pela Universidade UNG, uma Instituição com excelência reconhecida em todo o país. No entanto, todas as aulas do programa serão realizadas em Recife.

O mestrado em Odontologia, está entre os 13 melhores oferecidos o Brasil, com nota 6 na CAPES (nota que varia de 1 a 7), oferecerá três opções de área de concentração, são elas: Periodontia, Dentística e Implantodontia.

O coordenador de Pesquisa e Extensão da UNINASSAU Recife, Thiago Araújo, destaca a importância da parceria para oferecer a este mestrado. “O mestrado surge como uma alternativa para os profissionais que querem se qualificar ainda mais, mas esbarram nas poucas opções oferecidas pelas Instituições de Pernambuco, deste modo os alunos terão a oportunidade de estudar num dos melhores cursos do Brasil, só que agora perto de casa” explica.