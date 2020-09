Vereador vai à Polícia Federal e denuncia suposta extorsão

09/09/20 - 07:09:52

Na manhã desta quarta-feira, (9), o vereador Cabo Amintas (PSL) revelou que dispõe de um vídeo onde servidores da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Aracaju, denunciam um possível esquema de corrupção relacionado a desvio de dinheiro público.

“Fui procurado por dois servidores públicos através do WhatsApp, eles queriam fazer uma denúncia e marcaram um encontro. Como sou desconfiado já fui respaldado e gravei tudo, porque pensei até que podia ser alguma armação contra mim. Eu não os conhecia antes, então perguntei por que eles estavam fazendo essa denúncia de desvio de verba de aproximadamente R$ 200 mil, eles responderam que iam denunciar porque não estavam ganhando nada desse dinheiro”, relatou Amintas.

O vereador comentou que vai levar o vídeo gravado nesse encontro à Polícia Federal (PF) para que essa denúncia seja apurada, mas não obteve as provas documentadas que os servidores públicos afirmaram ter, pois não cedeu à compra desses documentos.

“Estou com essa gravação há dias, ainda não entreguei à PF porque estava na expectativa que eles resolvessem me entregar os documentos. Conversei com eles, mas me pediram dinheiro para entregar o material, tentei explicar que não podia ser dessa forma, que não daria o dinheiro. No último contato eles disseram que não tinha negócio, eu pagaria o valor ou nada feito. Então percebi que estava negociando com alguém que não tem interesse no combate à corrupção, só queria se beneficiar. A princípio pediram R$ 15 mil e foram baixando até chegar a R$ 5 mil, mas eles podiam chegar a R$ 500,00 que eu não ia pagar. Do meu bolso não sai 1 real para isso”, declarou.

Na gravação, os funcionários públicos afirmam que viram, em um shopping de Aracaju, a divisão de R$ 200 mil entre o Titular da Pasta e um empresário que presta serviço à Secretaria. “Contam detalhadamente, disseram que tinham como provar isso, como acontecia o desvio desse dinheiro”, revelou Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas