DEPUTADA PROPÕE UM AUMENTO DE VAGA EM CONCURSO PÚBLICO EM SERGIPE

10/09/20 - 07:10:55

Os deputados aprovaram nesta quarta-feira, 9, a Indicação Parlamentar de nº 476 da deputada Kitty Lima (Cidadania) que solicita o aumento no número de vagas do novo concurso da Polícia Civil do estado de Sergipe. A autorização para a realização do concurso público para a Polícia Civil foi publicada no Diário Oficial do Estado, nº 28.498, no dia 02 de setembro.

Segundo explicou a deputada, desde a realização do último concurso, em 2014, apenas 120 vagas foram disponibilizadas. Kitty Lima defende que efetivo da polícia civil é muito baixo para atender todo o estado.

“A expectativa era que esse novo certame disponibilizasse mais vagas que o concurso anterior, quando disponibilizou apenas metade das vagas do último certame. O aumento das vagas irá melhorar o desenvolvimento dos trabalhos da polícia civil, bem como o da segurança pública do estado”, avalia a deputada.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Pinterest.se