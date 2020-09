Deputado sugere visita técnica a presídio de Areia Branca e novo IML

10/09/20 - 07:20:39

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) participou da sessão mista da Assembleia Legislativa, nessa quarta-feira (9), para defender que os parlamentares façam uma visita técnica no presídio estadual em regime semiaberto que está sendo construído às margens de Areia Branca. Ele também defendeu uma inspeção no prédio que abrigará o novo Instituto Médico Legal (IML).

“Quero aproveitar a oportunidade para convidar os colegas deputados para que a gente possa fazer uma visita técnica no presídio em regime semiaberto que está sendo construído em Areia Branca antes que ele seja inaugurado. Como também no prédio do novo IML que tem prazo para ser inaugurado em alguns meses”, sugeriu o parlamentar.

Georgeo registrou ainda a solenidade de assinaturas de Ordens de Serviço para a reforma de parte da Rodovia SE-240, no Agreste sergipano. O evento aconteceu no Povoado Serra do Machado, no município de Ribeirópolis. “Mesmo fazendo parte da bancada de oposição, estive participando do ato de reconstrução das nossas rodovias ao lado dos deputados Luciano Bispo e Tallyson de Valmir e esperamos que a previsão de até 60 dias dada pelo governador para a conclusão seja cumprido, até pela prevenção de acidentes”.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Foto: SEJUC/SE