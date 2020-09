Deputado Talysson de Valmir pede policiamento para Itabaiana

10/09/20 - 15:59:16

O deputado Talysson de Valmir (PL) pediu, nesta quarta-feira, 09, mais segurança para a cidade de Itabaiana. Este é o tema da indicação Nº 472/2020, aprovada na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe.

O parlamentar solicitou reforço no policiamento da região do perímetro irrigado Poções da Ribeira. Ele afirmou que o local vem sendo alvo de criminosos, que estariam cometendo muitos assaltos.

“Ocorre que, nos últimos dias, recebemos inúmeras denúncias de casos de violência na localidade, havendo registros, inclusive, do furto de materiais utilizados no serviço de irrigação do perímetro, tal como bombas de água, fiação de cobre e maquinário”, falou o deputado.

Com isso, segundo Talysson de Valmir, a violência vem causando problemas não só à segurança pública, como também à economia. “Estas ações criminosas, além de causar medo e sensação de insegurança à população, prejudica a produção agrícola da região e, consequentemente, o comércio local”, completou.

Por Wênia Bandeira – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões