Em um mês de testagem, programa TestAju realiza 8.404 exames

10/09/20 - 09:30:45

Lançado há um mês, o TestAju já realizou 8.404 exames (entre testes rápidos e PCR’s) para identificar novas contaminações pela covid-19 na população aracajuana. A última ação ocorreu na quarta-feira (9), na praça General Valadão, no Centro, e aplicou 600 testes rápidos, dos quais 33 apresentaram reagentes para IgG, seis para IgM/IgG e quatro para IgM.

Desenvolvido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o programa é itinerante, com ações de campo, com múltiplas equipes realizando visitas a residências ou fixando ponto em espaços públicos da cidade com ampla circulação de pessoas.

O TestAju realiza dois tipos de exames, sempre em dias alternados. O primeiro tipo é o RT-PCR, de biologia molecular, direcionado a moradores dos bairros, e o segundo é o teste rápido, aplicado em locais de grande circulação e destinado às pessoas que estiverem no momento em que ocorre a ação. Para isso, foram criadas quatro equipes com 20 profissionais, sendo cada equipe formada por um enfermeiro e quatro técnicos de enfermagem.

“Para o PCR, visitamos três bairros por semana, sempre na segunda, quarta e sexta-feira. Já para o teste rápido, escolhemos dois locais, às terças e quintas-feiras. Os bairros são escolhidos via mapeamento feito pelos agentes comunitários de saúde, levando em consideração as médias móveis”, explica a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde do Município, Taise Cavalcante.

Resultados

Do total de 8.404 exames (entre rápidos e PCR’s), 503 foram positivos e 7.901 deram negativos. “Quando os resultados dos PCR’s dão positivo, a equipe retorna na casa do paciente para coletar dos familiares. Bem como retornar aos bairros a cada 15 dias para avaliar a evolução da transmissão nestes bairros”, destaca a diretora.

Para o exame molecular, as pessoas são selecionadas de maneira aleatória, sendo uma por residência, e após testarem positivo, a equipe fornece todas as orientações sobre o isolamento social.