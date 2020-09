Governo de Sergipe retoma inscrições para processo seletivo de bolsistas

O candidato interessado deverá se inscrever até o dia 11 de setembro de 2020

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), abre inscrição para o Processo Seletivo Simplificado, com o objetivo de ocupar as vagas de Bolsistas de Extensão Tecnológica Níveis II e III do Programa Alfabetizar pra Valer – PAPV.

O candidato interessado deverá se inscrever até o dia 11 de setembro de 2020. As inscrições para as vagas de coordenador municipal e formadores que atuarão na rede municipal serão realizadas por e-mail, devendo ser encaminhadas para o endereço eletrônico da Secretaria Municipal de Educação de alocação da vaga, conforme consta no anexo IX do Edital. Já as inscrições dos candidatos às vagas de formadores que atuarão na rede estadual de ensino deverão ser encaminhadas por e-mail para o endereço eletrônico da diretoria regional de Educação de alocação da vaga, conforme consta no anexo IX-A do edital.

Nessa versão do processo estão contempladas somente as vagas destinadas aos 53 (cinquenta e três) municípios, que, além de pactuados com o programa, concordaram com a retomada do Processo Seletivo no cenário de suspensão das atividades escolares presenciais. Ao todo, serão disponibilizadas 53 vagas para a função Coordenador Municipal e 136 vagas para a função Formador. Para fins da seleção, os bolsistas de extensão tecnológica de nível II atuarão como coordenadores municipais do PAPV, com remuneração de R$ 1.000,00, e os bolsistas de extensão tecnológica de nível III atuarão como formadores nas redes municipais e/ou estadual e serão remunerados com o valor de R$ 600,00.

Para acesso às vagas, o candidato deve considerar os seguintes requisitos: coordenador municipal – vaga direcionada à profissionais, inclusive servidores públicos, com titulação mínima de graduação nas áreas de educação, para execução de atividades de planejamento, avaliação, acompanhamento e execução dos objetivos e metas para realização de estudos e reflexão continuada de cada um dos eixos do Programa Alfabetizar pra Valer, sobre os conteúdos e estratégias formativas e supervisão e organização da estratégia de formação dirigida às equipes municipais.

Os candidatos para a função de formador deverão ser profissionais, inclusive servidores públicos, que atuarão na capacitação contínua de professores quanto às metodologias empregadas no Programa Alfabetizar pra Valer e acompanhamento e avaliação da execução do programa.

A coordenadora da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), Andréa Dantas, lembra que a reabertura do período de inscrições não apresenta prejuízo para o candidato que já realizou sua inscrição no primeiro período.

A retomada do processo seletivo simplificado foi lançado na sexta-feira passada, dia 4 de setembro, com o Aviso de Retomada do Cronograma de Atividades e Retificação do Edital nº 06/2020.