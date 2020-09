GOVERNO E BNB ALINHAM PARCERIA PARA FACILITAR CRÉDITO E ASSISTÊNCIA

10/09/20 - 16:27:48

Representantes da Emdagro e Cohidro também participaram da reunião, que deu os primeiros passos para o acordo de cooperação

Um acordo de cooperação entre o Banco do Nordeste e a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) será firmado com o objetivo de viabilizar mais financiamentos e assistência técnica para o setor agropecuário em Sergipe, especialmente para a agricultura familiar. A decisão foi resultado de reunião realizada na última terça-feira (09), com representantes da instituições. As atividades contarão com a execução direta das empresas vinculadas à Seagri, Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro) e Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro).

De acordo com o gerente executivo de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste, Lenin Falcão, de janeiro a agosto deste ano, foram aplicados aproximadamente R$ 106 milhões no estado de Sergipe, nas linhas do Pronaf – incluindo o Pronaf B operacionalizado pelo Agroamigo. “O Banco do Nordeste decidiu visitar a Seagri para alinhar alguns trabalhos com relação ao desenvolvimento do setor agropecuário, especialmente para a agricultura familiar. Esta é uma ação que está acontecendo em todos os estados, para atender uma demanda do Fórum de Gestoras e Gestores da Agricultura Familiar do Nordeste, do qual vários secretários de Agricultura participam”, disse Lenin Falcão, que participou do encontro acompanhado do gerente executivo Pronaf, Erison Aurélio Viana; e do gerente regional do Agroamigo, Luiz Alberto Morato.

O secretário da Agricultura, André Bomfim, considerou importante a participação também dos representantes da Cohidro e Emdagro, que vivenciam diariamente, na ponta, as demandas e gargalos enfrentados pelos pequenos produtores da agricultura familiar. “Com essa aproximação, poderemos destravar recursos para o público que mais precisa nesse momento, o da agricultura familiar. Nós precisamos, por exemplo, destravar recursos do Pronaf Agroindústria e Pronaf Agroecologia”, pontuou André. O secretário disse ainda que a partir desse encontro formou-se um grupo de trabalho que trabalhará pela concretização do acordo de cooperação entre as quatro instituições: BNB, Seagri, Cohidro e Emdagro.

Presentes na reunião, o diretor-presidente da Cohidro, Paulo Sobral, e o diretor de Irrigação e Desenvolvimento Agrícola, João Fonseca, avaliam que os beneficiários da irrigação pública são um público promissor, merecendo atenção na elaboração de novas políticas de crédito voltadas à Agricultura Familiar. “Nos perímetros irrigados do Governo do Estado, administrados pela Cohidro, temos mais de 2 mil pequenas unidades produtivas familiares contando com a irrigação durante todo ano. O Estado tem contribuído para que este serviço oferecido ao irrigante seja mais eficiente: modernizou a irrigação e fez adequações de segurança nas barragens dos perímetros de Itabaiana; e sistematicamente tem feito a recuperação física de estações de bombeamento em todo estado. Através de parcerias, estamos também implantando unidades piloto de uva, pera, palma forrageira e gliricídia em lotes irrigados. E com o plano de financiamento adequado, outros irrigantes podem multiplicar esses modelos de produção para mais lotes”, destacou Paulo Sobral.

Representando a Emdagro, o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural da Emdagro, Antônio Reis, avaliou positivamente a iniciativa. “Essa reunião veio no momento certo, porque precisamos suprir uma necessidade premente de facilitar ainda mais o acesso aos créditos do Pronaf, especificamente, Pronaf Agroindústria, Agroecologia, Mulher e Jovem, cuja aplicação ainda se encontra tímida”, ressaltou Antônio Reis. Ele participou da reunião, juntamente com os assessores Deodato Lima Filho (do Crédito Fundiário) e Godofredo Vieira Albuquerque (da Presidência).

