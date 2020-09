Governo do estado liberou a realização de eventos e funcionamento de clubes e serviços

10/09/20 - 12:43:01

Após reunião realizada nesta quinta-feira (10) com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), o governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou que a reabertura das escolas só deverá acontecer após o dia 15 de outubro e que os protocolos para a retomada das aulas estão sendo discutidos e estudados pelos técnicos da Secretaria de Saúde.

Segundo o governador, shows em bares e restaurantes continuam proibidos. Belivaldo disse que houve exagero que geraram aglomeração e descumpriram normas.

Já os eventos esportivos, teatros, museus e cinemas permanecem suspensos. Igrejas, templos religiosos e shoppings centers passam a funcionar com até 75% da capacidade, no caso dos shoppings, de segunda a domingo, das 10 as 22h.

O governo liberou a partir de hoje a realização de cursos técnicos específicos, desde que obedecidas as regras sanitárias e de distanciamento.

Foi anunciado também que continuam proibidos os shows em bares e restaurantes. Belivaldo Chagas disse que estava muito preocupado com o comportamento de determinados estabelecimentos, que não estariam cumprindo as determinações.

Clubes sociais e desportivos podem funcionar a partir do dia 15 de setembro, de terça a domingo, fechando às segundas-feiras. Bares e restaurantes desses locais devem seguir protocolos específicos, mas não podem funcionar às segundas também.

Também foi anunciada a ampliação de funcionamento dos bares e restaurante, que passa a ser todos os dias, das 6h às 00h. Serviço self-service também fica liberado.