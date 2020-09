HOMEM É MORTO DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM ITABAIANA

10/09/20 - 05:10:49

Um homem identificado como André da Silva Meneses, conhecido como “Vaqueirinho” morreu durante uma ação policial para o cumprimento de um mandado de prisão na noite da última quarta-feira (09), no município de Itabaiana. Segundo informações policiais, a Delegacia de Ribeirópolis em conjunto com militares do 3º BPM e do CIOPAC, com apoio da Delegacia Regional de Itabaiana, cumpriam a segunda etapa da Operação “cleaning”.

Segundo as informações policiais, o objetivo era o de cumprir mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas que desenvolviam as atividades criminosas nas cidades de Itabaiana e Ribeirópolis. As equipes dividiram-se e seguiram para dois pontos identificados como locais de comercialização dos entorpecentes, nos bairros Queimadas e Mamede Paes Mendonça.

Um outro homem se entregou e foi preso em flagrante. Na localidade, ainda foram encontradas 658 gramas de substância semelhante à maconha, 50 pedras de substância análoga ao crack, 120 pinos contendo substância semelhante à cocaína e 72 microtubos usados para acondicionamento de drogas. Além disso, foram encontrados materiais típicos da comercialização de entorpecentes, como balanças digitais de precisão e papel alumínio.

O suspeito que entrou em confronto com os policiais estava foragido e possuía passagens pelo sistema prisional do estado. Ele já foi investigado por crimes como roubos e furtos de estabelecimentos comerciais e também de animais.