Instituto Federal de Sergipe está com inscrições abertas para festival de música

10/09/20 - 06:25:46

A edição deste ano será de forma virtual. As inscrições seguem até dia 22 de outubro

Até o dia 22 de outubro, estudantes das redes pública e privada de todo o estado, do nível fundamental ao superior, poderão se inscrever no IFSTAR 2020, o maior festival de música estudantil de Sergipe. Essa é a terceira edição do Festival que teve início em 2018, no campus Lagarto e, por causa da pandemia do novo corona vírus, não haverá eliminatórias.

O candidato pode acessar o regulamento e a ficha de inscrição no site www.ifstar.online. Serão escolhidas doze músicas para a grande final. Os selecionados vão fazer suas apresentações no auditório do Campus Lagarto, em dia e horários predeterminados pela organização, de forma a atender as regras de distanciamento e higienização do local, de instrumentos e de equipamentos que serão usados pelos artistas. As apresentações serão todas gravadas e em dezembro exibidas numa ‘live’ para o público. Mas muito antes, os áudios das músicas ficarão à disposição de todos para votação popular.

O IFSTAR é uma promoção do Instituto Federal de Sergipe e tem o objetivo de revelar novos talentos da música no estado e incentivar a produção autoral. Outro objetivo é ser um resgate dos festivais estudantis que tanto movimentaram a cena sergipana nos anos 80 e 90, revelando nomes como Patrícia Polayne e Antônio Rogério.

Os vídeos das edições anteriores estão disponíveis no canal do youtube da instituição (IFSERGIPE). Em 2018 a grande vencedora foi “Deixa”, da jovem cantora de Japaratuba, Morgana. Já no ano passado, quem levou o prêmio foi Louise Wine, de Aracaju, com a música ‘Frankstein”.

Instituto Federal de Sergipe – IFS