Iran Barbosa apela para que o sindicato patronal atenda a pauta dos jornalistas

10/09/20 - 07:27:49

Nesta quarta-feira, 9, o deputado estadual Iran Barbosa, do PT, na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), pediu inscrição para fazer uma homenagem aos profissionais da comunicação, destacando que a categoria exerce um papel importante perante a sociedade, especialmente neste momento em que o mundo enfrenta uma pandemia de efeitos devastadores sobre as vidas humanas.

Ao reconhecer a contribuição da categoria no enfrentamento ao Coronavírus com a garantia de informações precisas para combater o contágio e a doença, Iran pontuou que, no mês de maio, ocorreu a data base da categoria. Porém, desde então, o Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (Sindijor) tenta negociar a pauta de reivindicação com o sindicato patronal, o Sindicato das Empresas de Radio, Televisão e Jornais do Estado de Sergipe (Sinertej), mas o Sinertej não responde às propostas apresentadas nem apresenta contraproposta.

“Apelo a todos que compõem as entidades empregadoras dos jornalistas, em nosso estado, para que se se sensibilizem diante da pauta apresentada, abram espaço para a negociação e atendam às reivindicações”, manifestou Iran, informando que o Sindijor acionou o Ministério do Trabalho para intermediar a negociação do acordo coletivo.

“Nós temos um pleito de gratidão por todos os jornalistas. Sobretudo, neste momento da pandemia porque é uma categoria que tem buscado contribuir nesse combate a Covid- 19, garantindo informação precisa e correta, chegando até, inclusive, a expor as suas vidas, porque vão ao encontro da notícia, mesmo em locais de risco. Os profissionais da

comunicação merecem toda a nossa atenção e o nosso respeito”, finalizou Iran Barbosa.

Por Assessoria Parlamentar

Foto: Divulgação Ascom