Mais duas especialidades do atendimento odontológico foram retomadas

10/09/20 - 06:41:44

Com a pandemia, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju precisou reformular a oferta dos serviços e, de forma gradativa, vem reorganizando a retomada dos que estavam suspensos. Assim, desde o final de julho, o atendimento eletivo em odontologia nas Unidades Básicas de Saúde foi retomado, exceto nas unidades que são referência para casos de síndrome gripal.

Em agosto, a Secretaria retornou o atendimento a pacientes com lesões de boca suspeitas, e a partir desta semana também está ativo o agendamento para o serviço especializado de odontologia pediátrica, bem como para pacientes com deficiência.

“O Centro de Especialidades Odontológicas está retomando a oferta dos serviços de forma gradativa, e com a montagem do consultório odontológico no Cemca [Centro de Especialidades Médicas da Criança e do Adolescente], estamos disponibilizando esse serviço especializado para pacientes pediátricos e pacientes com deficiência. Vale salientar que esse serviço é especializado, e precisa ser referenciado pelo dentista da Unidade Básica de Saúde onde o usuário foi atendido previamente”, explica a coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Fernanda Cabral.

O agendamento para o atendimento odontológico especializado nessas duas áreas pode ser feito presencialmente ou pelos telefones 3711-0936/0943, no horário das 8h às 11h e das 12h às 16h, de segunda a sexta-feira. “Esse contato é direto com a equipe do consultório montado no Cemca, diferente do serviço do 0800”, ressalta Fernanda.

Para os atendimentos odontológicos eletivos, o usuário pode agendar presencialmente na UBS, ou também pode entrar em contato por telefone, com a central de atendimento pelo 0800 729 3534, digitando a opção 5.

O serviço funciona de segunda a quinta-feira de 8h às 12h e de 13h às 16h. Já às sextas-feiras, o agendamento é das 8h às 12h. A ligação será direcionada para as técnicas do Programa Saúde Bucal, as quais agendarão as consultas nas Unidades Básicas de Saúde.

Urgência Odontológica

Os usuários que necessitarem de atendimento de urgência têm acesso ao serviço na urgência odontológica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Fernando Franco, no conjunto Augusto Franco.

Durante a semana, a urgência funciona de segunda a sexta-feira, das 19h às 7h. Aos sábados, domingos e feriados, o serviço está ativo durante 24h.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE