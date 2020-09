MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS RECEBE O 1º REGISTRO DE CANDIDATURA DO ESTADO

10/09/20 - 16:12:31

O registro foi protocolado no dia 7 de setembro

O Município de Simão Dias recebeu o primeiro pedido de registro de candidatura no Estado de Sergipe, com vistas ao pleito municipal do próximo dia 15 de novembro. O pedido foi apresentado pelo partido Cidadania, no dia 7 de setembro, perante a 22ª Zona Eleitoral.

O segundo Município sergipano a receber pedido de registro de candidatura foi Cumbe, no dia 8 de setembro de 2020, pelo partido PSC. Os dois municípios receberam candidaturas ao cargo de prefeito, com seus respectivos candidatos a vice.

A Justiça Eleitoral disponibiliza o sistema DivulgaCandContas, por meio do qual é possível que o eleitor acompanhe as candidaturas recebidas, obtenha informações sobre o grau de escolaridade do candidato, ocupação e lista de bens declarados. Já para os candidatos ao cargo majoritário (prefeito), é possível que o eleitor conheça inclusive a proposta de governo do postulante ao cargo eletivo.

Segundo a legislação eleitoral, a escolha de candidatos pelos partidos políticos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 31 de agosto a 16 de setembro de 2020. Até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata gerado pelo CANDex deverá ser entregue via internet à Justiça Eleitoral.

Os registros de candidaturas devem ser apresentados à Justiça Eleitoral até as 19h do dia 26 de setembro de 2020, contudo o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe orienta que os partidos e ascoligações antecipem-se ao prazo derradeiro.

Para acessar o sistema de acompanhamento das candidaturas, clique no seguinte link: DivulgaCandContas