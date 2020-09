Paraíso em construção

10/09/20 - 08:17:04

Marqueteiros gabaritados já trabalham a todo vapor nas vistosas promessas com as quais vestirão os candidatos a prefeito de Aracaju. E o que não faltam são ideias a serem expostas durante a campanha eleitoral no rádio, na televisão e na internet. A depender das “viagens” dos profissionais de marketing, de janeiro de 2021 em diante, Aracaju terá uma ambulância do Samu em cada esquina, filas de médicos disputando pacientes nos postos de saúde, os congestionamentos serão coisa do passado e os marginais vão se mudar para outras cidades, tamanho será o número de guardas municipais para persegui-los. Quer mais? Os ônibus terão ar refrigerado e cumprirão os horários. Os prefeituráveis vão prometer ainda que a limpeza pública será impecável, centenas de empresas chegarão para gerar milhares de empregos, as escolas terão nível de primeiro mundo e as creches servirão caviar às criancinhas. Os candidatos e seus marqueteiros só não vão informar onde conseguirão recursos para transformar a capital de Sergipe num verdadeiro paraíso, mas isso é de somenos importância para quem deseja apenas conseguir os votos dos incautos. Misericórdia!

Corda bamba

A permanência de André Moura (PSC) à frente da Secretaria da Casa Civil do Rio de Janeiro é incerta. Segundo o jornal O Globo, o governador interino Cláudio Castro (PSC) aguarda apenas a aprovação pela Assembleia do processo de impeachment contra Wilson Witzel (PSC) para substituir alguns secretários. O jornal informa que “entre os titulares das principais pastas, apenas Guilherme Mercês, da Fazenda, tem hoje lugar garantido. Danôsse!

Presente em braile

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) presenteou o colega de partido e vereador aracajuano Lucas Aribé com os exemplares da Constituição do Brasil em braile. Disponibilizada pelo Senado Federal, a coletânea é composta de sete volumes, porque cada página da Constituição normal equivale a cinco páginas na edição em braile. Vixe!

Parto difícil

O Avante pode definir hoje se terá candidato a prefeito de Aracaju. Para chancelar a pré-candidatura de Lúcio Flávio o partido exige duas coisas: aliança com outra legenda, que indique o pretendente a vice, e garantia de que a campanha não será um fiasco, pois em isso ocorrendo afetará os candidatos a vereador. Pelo visto, o prefeiturável ainda não conseguiu cumprir tais exigências. E o tempo urge, pois a convenção do Avante será sábado próximo. Aff Maria!

Dia de convenção

O Republicanos realiza hoje sua convenção em Aracaju. Vai homologar o apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira e oficializar a chapa com 36 candidatos à Câmara Municipal. Depois de ter bandeado para a oposição em 2018, o Republicanos retorna à base governista com uma mão na frente e outra atrás. A decisão de apoiar o pedetista ocorreu após a legenda perceber ser inviável uma candidatura do pastor Jony Marcos a prefeito da capital. Marminino!

Aposta no interior

E o Progressistas pretende conquistar um bom número de prefeituras em Sergipe. Hoje, a sigla administra 10 municípios sergipanos. Segundo o presidente do partido, deputado federal Laércio Oliveira, a legenda deve apresentar 39 candidatos a prefeitos e a vices. O parlamentar faz questão de ressaltar o estímulo do Progressistas à participação das mulheres na política: “Teremos cinco pré-candidatas a prefeitas e 236 às Câmaras municipais”, informa Laércio. Legal!

Apaga velinhas

Pode parabenizar, nesta quinta-feira, o empresário Luciano Barreto. Hoje, este importante líder empresarial sergipano está completando 80 anos bem vividos. Presidente da Construtora Celi, ele sempre defendeu a filosofia de que construir é ter a responsabilidade de transformar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Irrequieto, doutor Luciano nunca deixou de defender alternativas para o futuro e apostar em projetos voltados para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe. Bravo!

Amigos do rei

Ganha uma mariola de goiaba quem souber quantos conselheiros existem nas estatais e autarquias estaduais e qual o custo deles para os cofres públicos de Sergipe. À boca miúda, comenta-se que alguns apadrinhados participam de mais de um conselho, comparecem a apenas uma reunião mensal e embolsam uma grana razoável. Enquanto essa turma faz a festa, lambuzando-se com o dinheiro do povo, o servidor estadual passa fome literalmente. Cruz, credo!

Desmonte criminoso

O senador Rogério Carvalho (PT) está preocupado com o enxugamento da Petrobras, principalmente no Nordeste. Segundo o petista, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “desestrutura milhares de famílias ao retirar delas os empregos com o desmonte da Petrobras”. Além do mais, segundo o petista, “ao destruir esse patrimônio dos brasileiros, o governo destrói o passaporte para o desenvolvimento do país”. Crendeuspai!

Nanicos na briga

Embora com poucas chances de chegarem ao pódio, alguns partidos nanicos terão candidatos majoritários em Aracaju. Estão de olho na prefeitura legendas pequenas como PSOL, PSTU e Rede. Embora com pouco ou nenhum tempo no horário da propaganda eleitoral, todos vão expor suas propostas e atacar as ideias dos candidatos tidos como favoritos. Além disso, os nanicos serão uma opção para os eleitores insatisfeitos, que não querem anular os votos, mas se recusam em votar nos prefeituráveis dos chamados grandes partidos. E viva a democracia!

Recorte de jornal

