POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA O SOBRINHO

10/09/20 - 05:08:39

Equipes das Delegacias de Canindé de São Francisco e Nossa Senhora da Glória prenderam Pedro Marques da Silva, 56, em cumprimento a mandado de prisão temporária. Ele é suspeito da tentativa de homicídio contra o sobrinho, na cidade de Poço Redondo. A detenção foi realizada no povoado Lagoa da Volta, em Porto da Folha, nesta quinta-feira, 10.

A ação policial que resultou na prisão do suspeito foi coordenada pelos delegados Fábio Santana e Eurico Nascimento. De acordo com o delegado Fábio Santana, o crime foi praticado no dia 19 de abril deste ano, no povoado Garrote do Emiliano, em Poço Redondo.

Durante a prisão, também foi apreendida a espingarda utilizada no crime. O suspeito foi detido e conduzido a uma unidade policial, onde encontra-se à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP